Байден планирует выделить дополнительную помощь Украине

Джо Байден направил в конгресс негласный запрос на выделение дополнительных средств для помощи Украине и пополнения оружейных запасов американской армии. Об этом пишет Politico, сообщает РБК.

Документ оформлен как дополнение к новой части правительственного финансирования. В запросе указана сумма в 24 млрд долларов. Его могут рассмотреть в декабре. Ранее администрация Байдена обещала "до последнего" поддерживать Киев.

Как рассказали собеседники Politico, конгресс получил соответствующий запрос в понедельник. Согласно ему, $16 млрд администрация Байдена рассчитывает выделить на "восполнение американских запасов", еще $8 млрд предлагается одобрить по линии программы "Инициатива содействия безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

При этом Пентагон планирует заключать контракты с производителями, а не предоставление техники и другой помощи напрямую.

Бизнесмен Илон Маск уже назвал новую помощь ненормальной.

Москва осуждает поставки оружия Украине и отмечает, что это только затянет конфликт и принесет больше страданий мирным жителям.

Накануне стало известно о том, что в США признали вероятность принуждения Украины к переговорам с РФ. Это может произойти в течение нескольких месяцев. Кроме того, Украину могут заставить отказаться от территорий.