27 Ноября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В США признали вероятность принуждения Украины к переговорам с РФ

Многие американские официальные лица признают, что для окончания конфликта вокруг Украины могут вынудить Киев вступить в переговоры с Москвой.

Это может произойти в течение нескольких месяцев. Кроме того, Украину могут заставить отказаться от территорий. Отказ президента США Джо Байдена от своей прежней политики в отношении противопехотных мин и дальнобойных ракет отчасти был направлен на то, чтобы дать Киеву максимально сильные позиции на возможных переговорах, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что среди союзников Украины в Евросоюзе "распространяется молчаливое признание" того, что для достижения мирного соглашения, возможно, придется пойти на территориальные компромиссы.

Напомним, доля населения Украины, выступающего за мирное завершение военного конфликта путем отказа от претензий на российские территории, достигла 52%. Это почти вдвое выше, чем годом ранее.

Теги: США, Украина, спецоперация


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Ранее 21.11.2024 09:34 Мск Большинство украинцев выступили за отказ от российских территорий ради мира

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