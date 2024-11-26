26 Ноября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Тэйлор Грин: возможная передача Байденом ядерного оружия Киеву - госимзена

Если действующий президент США Джо Байден передаст Киеву ядерное оружие, это можно расценивать как госизмену. Так считает конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин. Как пишет Lenta.ru, об этом она заявила на своей странице в социальной сети X.
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"Это безумие и полностью антиконституционно, возможно это акт государственной измены", — сравнила Тэйлор-Грин.

По ее мнению, уходящий с поста президента Байден хочет развязать ядерную войну, чтобы приостановить или сорвать передачу власти победившему недавно на выборах республиканцу Дональду Трампу.

Такая реакция Тэйлор Грин стала ответом на слова предпринимателя Марио Навфаля, который высказался о возможном решении властей США предоставить Украине ядерное оружие до ухода Байдена и назвал это еще одним шагом к "беспрецедентной эскалации".

Ранее газета New York Times писала о рассуждениях политиков по этому вопросу. По данным издания, некоторые американские и европейские чиновники всерьез рассматривают это в качестве гарантии безопасности. Некоторые предположили, что Байден мог бы вернуть Киеву ядерное оружие, изъятое после распада СССР.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заметил, что если бы это было решением, способным повлиять на ход конфликта, республика могла бы пойти на создание такого вооружения, несмотря на сложности.

"Но это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта", — считает Подоляк.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уже высказался о потенциальной передаче киевскому режиму ядерного оружия.

По мнению политика, угроза передачи такого оружия киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Фактическая передача его может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на Россию в смысле пункта 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания, написал Медведев в своем telegram-канале.

Теги: байден, ядерное оружие, сша, украина


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