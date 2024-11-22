Чиновники США и Европы предлагают вернуть Киеву ядерное оружие

Некоторые чиновники США и Европы предлагают вернуть Киеву ядерное оружие. От него Украина отказалась после распада СССР. Об этом пишет газета The New York Times, сообщает ТАСС.

Такой шаг сложно осуществим и грозит повлечь "серьезные последствия", пишет издание.

По информации журналистов, в руководстве США и Запада обсуждают возможные гарантий безопасности для Киева. Американские чиновники считают, что ускорение поставок вооружений на Украину не сможет переломить ситуацию в краткосрочной перспективе, но поможет укрепить позиции в случае перемирия.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе заявил, что единственной альтернативой НАТО может стать наличие у Киева ядерного оружия. Зеленский также поднимал эту тему в феврале 2022 года, за несколько дней до начала специальной военной операции.

19 ноября Владимир Путин представил обновленную ядерную доктрину. Ее базовый принцип: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. Предыдущая редакция документа была утверждена в июне 2020 года. Она пришла на смену указу, принятому за 10 лет до этого.

21 ноября Россия применила гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" с безъядерной боевой частью против предприятия "Южмаш" в Днепропетровске. Это было сделано в ответ на удары американскими и английскими дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям.