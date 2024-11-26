Медведев: Передача Киеву ядерного оружия – подготовка к ядерному конфликту с Россией

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о потенциальной передаче киевскому режиму ядерного оружия.

По мнению политика, сама угроза передачи такого оружия киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Фактическая передача его может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле пункта 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания, написал Медведев в своем telegram-канале.

Некоторые чиновники США и Европы предлагают вернуть Киеву ядерное оружие. От него Украина отказалась после распада СССР. Такой шаг сложно осуществим и грозит повлечь "серьезные последствия". Тем не менее, в руководстве США и Запада, возможно, обсуждают возможные гарантий безопасности для Киева. Американские чиновники считают, что ускорение поставок вооружений на Украину не сможет переломить ситуацию в краткосрочной перспективе, но поможет укрепить позиции в случае перемирия.