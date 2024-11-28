Медведев указал на высокие риски применения ядерного оружия

Существуют высокие риски применения ядерного оружия.

Как заявил Al Arabiya председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Москва находится в состоянии войны со всем западным миром. "Риски высокие. Но это не означает, что эти риски необратимые", – сказал он. Так политик прокомментировал реальность применения ядерного оружия.

Медведев указал, что российским властям не хотелось бы использовать такое оружие когда-либо, поскольку это крайняя мера. Если Североатлантический альянс прекратят "раздувать пожар войны на Украине", то этот конфликт можно завершить без издержек для человечества.

Ранее Медведев высказался о потенциальной передаче киевскому режиму ядерного оружия.