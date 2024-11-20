СМИ: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие

Избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на военного эксперта Николаса Драммонда.

По его словам, сделка может быть заключена "очень скрытно", при условии, что Украина не присоединится к НАТО.

"Зеленский может сказать: "У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву", - заявил аналитик.

Напомним, в переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа идет обсуждение нового сценария завершения конфликта между Россией и Украиной. По информации источников The Wall Street Journal, предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона, где могут появиться зарубежные войска или миротворческие контингенты. Украина обязуется воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет, в обмен на это США продолжат ее снабжение оружием.