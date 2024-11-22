Орбан: Страны Запада должны очень серьезно отнестись к заявлению Путина

Страны Запада должны очень серьезно отнестись к сделанному заявлению Владимира Путина, в котором он сообщил об использовании новой российской баллистической ракеты "Орешник". Так сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, пишет ТАСС.

Орбан отметил, что если президент России что-то говорит, то это "не пустые слова".

Политик также напомнил, что Россия обладает "одной из самых мощных армий в мире, у которой есть самое современное, самое разрушительное оружие".

Орбан подчеркнул, что те страны, которые оказывают военную помощь Украине, должны проявить благоразумие.

"Необходимо действовать исходя из здравого смысла, иначе могут быть проблемы", - сказал премьер-министр.

26 ноября пройдет экстренное заседание Совета Украина — НАТО. На нем будут обсуждать последствия применения новой российской ракеты по объекту ОПК Украины.

Владимир Путин сделал заявление 21 ноября. Верховный главнокомандующий сказал, что Россия вправе атаковать военные объекты недружественных стран.

Также президент заявил, что средств противодействия такому российскому оружию, как ракеты "Орешник", на сегодняшний день не существует. Он также добавил, что объекты для поражения в ходе дальнейших ракетных испытаний определят "исходя из угроз безопасности Российской Федерации".

Также известно, что Москва автоматически предупредила американские власти о пуске ракет средней дальности "Орешник". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.