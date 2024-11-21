Президент России Владимир Путин: Ответ всегда будет!

Президент России Владимир Путин сегодня сделал заявление.

Верховный главнокомандующий заявил, что Россия вправе атаковать военные объекты недружественных стран.

«Объекты для поражений в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов», — сказал Владимир Путин.

Президент сообщил, что вооруженные силы РФ нанесли по "Южмашу" удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Примененная ракета получила название "Орешник".

Применение "Орешника" стало ответом в том числе и на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности

Президент заявил, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию. При этом мирным жителям Украины будут открыто предлагать покинуть опасную зону при применении ракет.

Глава государства подчеркнул, что средств противодействия российским ракетам "Орешник" на данный момент в мире нет.

Фактически 21 ноября Россия успешно испытала новейшие ракеты "Орешник".



