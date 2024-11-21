"Средств противодействия "Орешнику" не существует": Путин рассказал, от кого зависит вопрос о развертывании Россией ракет

Президент России Владимир Путин заявил, что средств противодействия такому российскому оружию, как ракеты "Орешник", на сегодняшний день не существует". Он также добавил, что объекты для поражения в ходе дальнейших ракетных испытаний определят "исходя из угроз безопасности Российской Федерации".

В своем обращении президент добавил, что именно от США зависит вопрос дальнейшего развертывания российских ракет.

"Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сказал Путин.