Песков: Россия предупредила США о запуске "Орешник"

Москва автоматически предупредила американские власти о пуске ракет средней дальности "Орешник".

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это произошло по линии Российского центра по уменьшению ядреной опасности (НЦУЯО). Он работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой США.

Предупреждение было направлено за 30 минут до пуска, отметил Песков, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что средств противодействия такому российскому оружию, как ракеты "Орешник", на сегодняшний день не существует". Он также добавил, что объекты для поражения в ходе дальнейших ракетных испытаний определят "исходя из угроз безопасности Российской Федерации".