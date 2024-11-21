Орбан: эпоха доминирования западной цивилизации закончилась

Эпоха доминирования западной цивилизации закончилась. Она длилась 500 лет. Так заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на форуме "Евразия" в Будапеште, пишет РИА Новости.

По его словам, центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии.

"Закончились пятьсот лет доминирования западной цивилизации... Либеральное прогрессивное доминирование в западном мире закончилось. Идея о том, что весь мир должен быть организован по западной модели, и что отобранные для этого народы будут готовы на это в обмен на экономические и финансовые выгоды, провалилась", - сказал Орбан.

По его словам, новая реальность заключается в том, что государства Азии "стали сильнее и доказали, что они способны подняться, существовать и сохраняться как независимые центры экономической и политической силы", в результате чего "центр мировой экономики сместился на Восток, а восточные экономики растут в четыре раза быстрее западных".

"Уже несколько сот лет на Западе привыкли, что мы самые красивые, самые умные, самые развитые и богатые. И однажды увидеть и осознать, что больше не мы самые красивые, умные, развитые и богатые - это не простая задача", - отметил венгерский премьер.

Орбан отмечает, что Евразия - самый большой континент, где проживает 70% населения Земли.

Ранее политик говорил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки. Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими.

По его словам, Венгрия хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых мировых образцов.