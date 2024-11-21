Песков: Россия занимает ответственную позицию и стремится не допустить ядерного конфликта

Россия не желает допустить ядерный конфликт, потому что занимает ответственную позицию. На такой же подход, лишенный провокаций, Москва рассчитывает и со стороны Запада. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта, - прокомментировал представитель Кремля заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами. - Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями", - сказал он.

Также Песков отметил, что информация о применении ракет Storm Shadow по целям в РФ является новой эскалацией, а уходящая администрация США продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта, препятствуя его завершению.

Представитель Кремля добавил, что спецслужбы России и Белоруссии находятся в постоянном контакте на тему потенциальных угроз Запада в адрес Минска.

Ранее мы писали, что США допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтону при этом удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. Об этом заявил представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкене.

"Дальнобойная эскалация" будет идти как минимум до инаугурации Дональда Трампа.

Американские чиновники подтвердили удар ATACMS по Брянской области 19 ноября. Телеканал CNN сообщил со ссылкой двух американских чиновников, что атака произошла спустя два дня после того, как администрация Джо Байдена дала Киеву зеленый свет на использование американского оружия большей дальности против целей на территории РФ.