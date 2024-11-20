Песков: США делает все возможное для продолжения конфликта на Украине

Администрация США за оставшееся до ухода время делает все возможное для продолжения конфликта на Украине. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Байден одобрил поставку Киеву противопехотных мин.

По мнению пресс-секретаря, уходящая администрация США явно намерена подливать масло в огонь в конфликте "и провоцировать дальше нагнетание напряженности".

По его словам, опасность и провокационность ситуации в том, что удары вглубь России могут наносить западные страны, а не Украина.

"Это кардинальным образом как раз меняет модальность их вовлеченности в конфликт", - сказал представитель Кремля.

Как сказал Песков, позицию России по решению США по ударам дальнобойными ракетами Путин "предельно четко и недвусмысленно" сформулировал в сентябре.

"Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт", - сказал Песков.

Также Песков отметил, что Россия принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности всех объектов, в том числе Крымского моста, на который, по некоторым данным, Украина готовит атаку.

По словам представителя Кремля, президент неоднократно отвергал вариант заморозки украинского конфликта, так как РФ важно достичь поставленных целей специальной военной операции (СВО).

При этом Владимир Путин открыт к контактам и переговорам.

Ранее мы писали, что поставку противопехотных мин Украине одобрил президент США Джо Байден.