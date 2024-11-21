США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала

США допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтону при этом удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. Об этом заявил представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкене.

"Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать", — приводит его слова РИА Новости.

В конце мая первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил о том, что страны НАТО проводят вблизи России учения, во время которых отрабатывают ядерный удар по российский территории.

19 ноября Владимир Путин утвердил новый вариант ядерной доктрины России. Агрессия в отношении России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее или Белоруссии, если эта агрессия создает критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности.