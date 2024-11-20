Песков: Москва и Вашингтон не пользуются горячей линией связи

Созданная после Карибского кризиса в 1963 году горячая линия связи между Кремлем и Белым домом сейчас не используется. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он ответил на вопрос, пользуются ли этой линией президенты двух стран.

"Нет. У нас есть между двумя президентами, России и США, специальная защищенная линия для коммуникации. Более того, даже для видеосвязи", - сказал представитель Кремля.

По данным сайта Кремля, последний телефонный разговор Путина с президентом США состоялся 12 февраля 2022 года. Они с Джо Байденом общались больше часа и обсудили гарантии безопасности для России и ситуацию вокруг Украины, а также двусторонние отношения.

В период холодной войны линия исправно служила в чрезвычайных ситуациях, но в последние годы президенты России и США в случае необходимости общались по прямому телефону.