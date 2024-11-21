"Дискотека Авария" подняла цену на выступления на миллион рублей

"Дискотека Авария" подняла цену перед новогодними праздниками на выступления на один миллион рублей. Теперь за корпоратив со звездами придется заплатить 4,8 млн. рублей, сообщает SHOT.

В 2023 году их предновогодние корпоративы стоили 3,8 млн. "Дискотека Авария" просит организаторов подготовить баллоны с газом, искромёт и конфетти-машину. Безопасность шоу — на плечах организатора.

Солисты Алексей Рыжков, Алексей Серов и их команда не просят никакого алкоголя, нужна только газировка и лимон. Парни хотят в гримерку 4 доширака с говядиной и курицей, 3 корочки хлеба и 10 шоколадных конфет.

Ранее мы писали, что также на один миллион рублей поднял цену на свои корпоративы Николай Басков. За 40 минут выступления главного блондина РФ заказчику придётся отдать 6 млн рублей.

А у уехавшей из России народной артистки СССР Аллы Пугачевой сорвались два корпоративных концерта в стране. Отмены связаны с нежеланием певицы попасть в скандал.