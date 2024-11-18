За корпоратив Баскова в этом году придется заплатить на 1 млн больше

Николай Басков к Новому году поднял цену на свои корпоративы на 1 млн рублей. По данным SHOT, за 40 минут выступления главного блондина РФ заказчику придётся отдать 6 млн рублей. Его услуги ведущего обойдутся в два раза дороже – 10 млн. За эти деньги Басков будет вести мероприятие не дольше шести часов.

По данным издания, у Баскова команда из 27 человек, среди которых девять музыкантов, шесть танцоров балета, два администратора, два телохранителя, два водителя, два костюмера, директор, гримёр и стилист.

Одно из главных требований заказчику – обеспечить парковку на 12 машин.

Гримерка должна быть тёплой и с хорошим освещением. На столе Николай хочет видеть горячие блюда, мясную и фруктовую нарезки, мёд и лимон, а также бутылку 0,7 шампанского Moët & Chandon Rose Imperial Brut.