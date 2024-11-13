Надежда Кадышева повысила цену на новогодние корпоративы в 5 раз

Певица Надежда Кадышева повысила цену на новогодние корпоративы почти в 5 раз. Как пишет SHOT, это связано с ее возросшей популярностью среди молодежи. Под ее песни снимают видео блогеры, билеты на ее концерты раскупает молодая аудитория, также ее зовут на свадьбы.

Сейчас выступление на корпоративе обойдется в 7 миллионов рублей. Ранее цена была 1,5 миллиона.

В райдере у певицы ничего не изменилось: Кадышева готова приехать на поезде, а в гримёрке для певицы нужны только фрукты, баранки, молоко и чай.

В июне этого года певицу поздравил с 65-летием Владимир Путин. Он отметил огромный вклад Кадышевой в сохранение богатого наследия русской песни, сообщало издание Life.

"Вас знают и любят как талантливую певицу, солистку знаменитого ансамбля "Золотое кольцо" и, конечно, ценят за большой вклад в сбережение замечательных традиций русской песни, народного искусства", — сказал в поздравительной телеграмме президент.