Опрос: 59% компаний Екатеринбурга проведут новогодние корпоративы

Большинство компаний Екатеринбурга проведут новогодние корпоративы в нынешнем году. Опрос на эту тему в ноябре провел сервис SuperJob.

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Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, в 59% компаний столицы Урала новогодний корпоратив точно состоится. Праздничное мероприятие каждой третьей пройдет в ресторане, а каждый пятый коллектив отметит наступление нового года в офисе.

Онлайн-празднований в этом году почти не ожидается. Другие форматы проведения рассматривают еще в 6% компаний. Среди них немногочисленные корпоративные выезды за рубеж, походы в баню, на культурные мероприятия, выезды на новогодние гуляния, праздники в подшефных учреждениях, торжественные награждения лучших сотрудников и прочие.

В каждой шестой компании Екатеринбурга новогодний корпоратив не планируется. А в каждой четвертой пока не определились по этому поводу.

Напомним, ранее другой опрос показал, что жители Екатеринбурга ждут от 2025 года повышения своего дохода.