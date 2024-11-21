КНР раскритиковал заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами

Пекин раскритиковал заявление представителя Пентагона о допущении обмена ядерными ударами при сохранении Вашингтоном части своего арсенала.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, такие заявления официальных лиц США отражают "устаревшее мышление Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству", передает РИА Новости.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтону при этом удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

Напомним, 19 ноября Владимир Путин утвердил новый вариант ядерной доктрины России. Агрессия в отношении России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее или Белоруссии, если эта агрессия создает критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности.