Поставку противопехотных мин Украине одобрил президент США

Поставку противопехотных мин Украине одобрил президент США. Об этом пишет Washington Post, сообщает РБК.

Джо Байден выступал против применения таких мин, но успехи российской армии и слабость украинской обороны вынудили его изменить политику перед уходом в отставку, пишет издание.

Использовать мины будут только на территории Украины, отмечает автор со ссылкой на двух американских чиновников. Пентагон считает этот шаг самым полезным против наступления российской армии.

Согласно Оттавской конвенции ООН, противопехотные мины запрещено применять и накапливать. Международный договор подписали более 160 стран, т.к. неизбирательное оружие может нанести долгосрочный вред гражданскому населению.

Россия и США не являются участниками конвенции.

От противопехотных мин пострадавшие получают ранения нижних конечностей, из-за того, что наступают на датчик цели, в результате чего мина срабатывает.