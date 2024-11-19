Песков: Россия в отношениях с США не будет "танцевать танго в одиночку"

Россия готова к нормализации отношений с США, но не будет "танцевать танго в одиночку". Как пишет ТАСС, так заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия, как говорит президент, открыта для нормализации. Но мы же не можем в одиночку танцевать танго. И не собираемся это делать", - сказал представитель Кремля.

Представитель Кремля отметил, что изначально "санкционную гонку" начинала не Россия.

"Ее же инициировал Вашингтон", - добавил Песков.

Ранее мы сообщали, что команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа пока не запрашивала телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

В Кремле не исключили общения Путина и Трампа до инаугурации американского политика.

14 ноября бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп избегает демонизации президента РФ Владимира Путина, так как намерен заключить с ним сделку.