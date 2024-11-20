Times: У Киева есть около 50 американских ракет ATACMS

В запасе у ВСУ осталось около 50 поставленных США дальнобойных ракет ATACMS, сообщает британская газета Times.

При этом отмечается, что Пентагон не предоставлял никаких цифр.

По данным издания, несмотря на достаточное количество пусковых установок, ракеты остаются в дефиците из-за ограниченных поставок.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь РФ, а также заявил о намерении использовать баллистические ракеты ATACMS. Он отказался подтверждать, что по Брянской области был нанесен удар дальнобойными ракетами американского производства.

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Были выпущены шесть ракет, пять из них сбиты, одна повреждена, ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, из-за чего возник пожар, который был быстро потушен. Жертв и разрушений нет.