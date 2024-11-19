Картаполов: Байден утащит за собой в гроб много людей разрешением наносить удары по России

Байден утащит за собой в гроб много людей своим разрешением Украине наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием. Так заявил SHOT глава Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

По его словам, возможный ответ России на этот шаг озвучил президент Владимир Путин, который заявлял, что это будет означать прямое участие НАТО в конфликте с РФ.

Ранее Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину РФ, согласно которой старт баллистических ракет против РФ — одно из условий для применения ядерного оружия.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, использование ВСУ западных неядерных ракет против России по обновленной доктрине может повлечь ядерный ответ, пишет РБК.

Как сообщает сегодня ТАСС, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по России. Об этом он сказал в интервью изданию O Globo.