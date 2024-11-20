Цены у производителей говядины в России взлетели и достигли рекорда

Отпускные цены у производителей говядины поднялись до максимума за три года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на расчеты Национального союза мясопереработчиков (НСМ).

С 11 по 17 ноября стоимость говядины для мясоперерабатывающих предприятий достигла 700 рублей за килограмм. В том же периоде 2023 года производители реализовывали говядину за 566 рублей за килограмм, а в 2022 и 2021 годах — за 520 и 516 рублей соответственно.

Для конечных продавцов цена выросла меньше — в среднем, на 13 процентов с начала года. За последние две недели рост цен составил 5,2 процента. Эксперты рынка объясняют подорожание с ростом цен на заводах Белоруссии, которые являются крупнейшими поставщиками говядины в Россию.

По словам гендиректора Национального союза производителей говядины Романа Костюка, в последние семь лет в России наблюдается снижение поголовья крупного рогатого скота (КРС). Это существенно влияет на перспективу производства говядины.

"В текущем году наблюдается высокий спрос на все виды мяса и мясных продуктов, включая премиальные. Поэтому с учетом роста спроса и общего инфляционного роста издержек производителей возможна небольшая коррекция цен", — заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

Ранее мы писали, что в России подорожало сливочное масло. Как считают власти, в этом виноваты растущие доходы населения. Министр сельского хозяйства полагает, что дисбаланс на рынке вызван растущим спросом на продукты питания.

Накануне в Госдуму внесли проект закона, который поможет снизить НДС на социально значимые товары.