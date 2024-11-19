В России могут снизить НДС на социально значимые товары

В России могут снизить НДС на социально значимые товары.

Соответствующий проект закона 19 ноября будет внесен в Госдуму. Его разработали депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду". Предлагается снизить с 10 до 5% налог на добавленную стоимость в отношении отдельных групп товаров. В случае, если уровень инфляции по группе социально значимых товаров за предыдущий календарный год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, ставка налога на добавленную стоимость для данной группы товаров в следующем налоговом периоде устанавливается в размере 0%, следует из документа.

Данная система налогообложения устанавливается для продовольственных товаров: мяса скота и птицы, мясопродуктов, молока и молокопродуктов, яиц, растительного масла, маргарина, жиров специального назначения, сахара, соли, хлеба и хлебобулочных изделий и др. Также ее предлагается распространить на товары для детей. Речь идет о трикотажных, чулочно-носочных, швейных изделиях, детских кроватях, колясках и др. В список планируется включить и лекарства, медизделия, печатную периодику, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России проанализирует цены в торговых сетях на социально значимые товары: хлеб, молоко, мясо, овощи и борщевой набор.