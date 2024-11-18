Mash: Около 50 детей отравились в школе в Москве

В московской школе № 1512 на около 50 детей отравились, предварительно, водой из кулера, сообщает Mash.

По словам родителей, школьники начали жаловаться на недомогание еще на прошлой неделе, но педагоги никаких мер не принимали. Спустя некоторое время у детей появились признаки отравления. По данным Telegram-канала, в итоге в каждом классе выявили как минимум по одному зараженному норовирусом. Руководство закрыло школу на карантин.

Учащиеся рассказали, что в кулере была "плохая вода со странным вкусом". Родители учащихся просят проверить поставщика. Подано коллективное заявление в прокуратуру. Следственный комитет возбудил уголовное дело об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

На прошлой неделе в школе Новочебоксарска произошло массовое отравление. Некоторые из обратившихся к врачам были госпитализированы. Прокуратура Чувашии начала проверку.