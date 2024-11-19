В Екатеринбурге банк заплатил 150 тысяч за десятки звонков с требованием вернуть долг

В Екатеринбурге банк заплатил 150 тысяч рублей за навязчивые звонки с требованием отдать долг. Их было совершено несколько десятков.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, к судебным приставам обратилась жительница уральской столицы. Она рассказала, что между ней и банком был заключен договор на получение кредитной карты, по которому образовалась задолженность. После этого на сотовый телефон девушки стали поступать звонки с требованием вернуть долг. Меньше чем за месяц было совершено 116 звонков.

По итогам проверки банк привлекли к административной ответственности. Организации назначен штраф в 150 тысяч рублей. Как добавили в ведомстве, он уже выплачен в полном объеме.

Напомним, недавно в Екатеринбурге банк требовал с женщины долг по кредиту, который она никогда не брала.