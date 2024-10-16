В Екатеринбурге банк требовал с женщины долг по кредиту, который она не брала

В Екатеринбурге банк оштрафован за навязчивые звонки женщине с требованиями выплатить долг по кредиту, который она никогда не брала.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, к судебным приставам обратилась жительница уральской столицы, на телефон которой стали поступать звонки. Ей заявляли, что она якобы заключила в банке договор потребительского кредита, по которому образовалась просроченная задолженность. Однако проверка подтвердила, что женщина никаких договоров с банком не заключала и поручителем не выступала.

Банк привлечен к административной ответственности. Организации назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Как отметили в ГУФССП, он уже выплачен в полном объеме.

Весной этого года Свердловское УФАС России назначило штраф "Альфа-банку". Причиной стали рекламные звонки без согласия абонента.