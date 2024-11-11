Трамп может отменить указы Байдена

Озвучены возможные решения, которые может принять Дональд Трамп после своего возвращения в Овальный кабинет.

Читайте также: Для Харрис нашли возможность побыть президентом

Могут быть отменены все исполнительные распоряжения, которые подписали Байден и вице-президент Камала Харрис ради "отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа". По словам пресс-секретаря штаба Трампа Кэролайн Ливитт, 94 указа, подписанные Байденом за первую неделю его работы, "привели к кризису на границе и экономическому кризису", пишет ТАСС.

Напомним, Трамп победил во всех колеблющихся штатах с результатом в 312 голосов выборщиков против 226 у Харрис, одерживая разгромную победу. Хотя его перевес по числу голосов американцев не столь велик – примерно 52 на 48, случившийся разгром стал возможен благодаря местной системе выборщиков, когда победитель в штате получает все голоса выборщиков штата.