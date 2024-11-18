Представитель Трампа отреагировал на разрешение Байдена бить ATACMS вглубь РФ

В команде избранного президента США Дональда Трампа прокомментировали решение действующего президента Джо Байдена бить американскими ракетами вглубь России.

Директор по коммуникациям переходной команды Трампа Стивен Чунг заявил, что только избранный президент может привести обе стороны конфликта за стол переговоров.

Он не ответил на вопрос о том, были ли Трамп и его будущие советники заранее проинформированы о решении американских властей, передает РИА Новости.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать поставленные ракеты большой дальности для ударов по территории России. Официально эту информацию США и Украина пока не подтверждали. Решение стало ответом на шаг России якобы использовать в спецоперации войска Северной Кореи. Дальнобойные ракеты ATACMS, скорее всего, прежде всего, будут использованы против российских и северокорейских войск в Курской области.

Издание Figaro сообщило, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, однако позже удалило эту информацию.

В конце октября президент Владимир Путин сообщил, что Минобороны рассматривает разные возможности ответа в случае, если по России будут наноситься дальнобойные удары. По мнению главы государства, такие атаки технически невозможны для Украины, и могут исходить только от военнослужащих стран НАТО.