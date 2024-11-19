В Тобольске таксист во время поездки приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал застрелить его

В Тобольске таксист во время поездки приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал застрелить его. Видео поездки опубликовано в Telegram-канале Readovka.

Сообщается, что ветеран спецоперации с сестрой вышли из заведения и сели в черный Nissan. Когда таксист узнал, кого везет, то приставил пистолет к голове русского солдата, угрожая застрелить его. Он заявил, что за деньги готов расправиться с военнослужащими СВО и из Сирии.

В прокуратуре Тюменской области сообщили Накануне.RU, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и его участников. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки.