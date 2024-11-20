Бастрыкин вмешался в ситуацию с тобольским таксистом, угрожавшим расправой ветерану СВО

Следственными органами СК России по Тюменской области по данному факту расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство участника СВО

Ранее сообщалось, что ветеран спецоперации с сестрой вышли из заведения и сели в черный Nissan. Когда таксист узнал, кого везет, то приставил пистолет к голове русского солдата, угрожая застрелить его. Он заявил, что за деньги готов расправиться с военнослужащими СВО и из Сирии.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.