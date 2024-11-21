Водителя такси из Тобольска, угрожавшего ветерану СВО, арестовали

46-летний водитель такси, приставивший пистолет к голове пассажира в Тобольске, отправлен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Он останется под стражей до 18 января 2025 года. Преступление было зафиксировано на видео. Видеоролик опубликовали в соцсетях.

Напомним, ветеран спецоперации с сестрой вышли из заведения и сели в черный Nissan. Когда таксист узнал, кого везет, то приставил пистолет к голове русского солдата, угрожая застрелить его. Он заявил, что за деньги готов расправиться с военнослужащими СВО и из Сирии.