Песков подтвердил, что Путин и Шахназаров обсуждали работу YouTube

В Кремле подтвердили, что тема работы YouTube затрагивалась в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и гендиректора "Мосфильма" Карена Шахназарова.

"Действительно, президент сказал, что он посмотрит на эту проблему", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Хотя там есть и часть этой проблемы, связанной исключительно с позицией хозяина этого сервиса", - цитирует его РИА Новости.

По словам представителя Кремля, проблема работы видеохостинга связана с тем, что он не хочет выполнять законы России, хотя обязан это делать. Вопрос о замедлении площадки он переадресовал в Роскомнадзор.

Накануне режиссер Карен Шахназаров, который встретился 13 ноября с Владимиром Путиным, сообщил, что президент России пообещал изучить проблему замедления работы YouTube. Позднее видеохостинг возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой сети, также частично он заработал и в веб-версии.