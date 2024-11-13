Песков: Кремль не интересует мнение оппозиционеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Юлии Навальной, Ильи Яшина (признан в РФ иностранным агентом) и Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) провести демонстрацию в Берлине с призывами к выводу российских войск из Украины. Как пишет Lenta.ru, представитель Кремля отметил, что перечисленные люди "чудовищно и окончательно оторваны от своей страны".

"Они не имеют отношения к своей стране, и страна не имеет отношения к ним. Поэтому любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет", — сказал Песков.

Марш российской оппозиции пройдет в Берлине 17 ноября.