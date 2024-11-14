В Кремле заявили, что предложений о телефонном разговоре между Трампом и Путиным не поступало

Команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа пока не запрашивала телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Нет. Пока не было", – сказал он.

Комментируя сообщения о том, что телефонный разговор уже состоялся, пресс-секретарь президента опроверг эти заявления. Он указал, что пока каких-то конкретных планов по контактам Путина с Трампом нет.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Как заявили источники, Трамп выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения "скорейшего разрешения конфликта". По утверждению газеты, Киев был проинформирован о звонке и не возражал против этого разговора.