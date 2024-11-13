Песков: итоговая пресс-конференция Владимира Путина пройдет во второй половине декабря

Итоговая пресс-конференция Владимира Путина пройдет во второй половине декабря. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ее в этом году совместят с прямой линией, пишет РБК.

Точную дату он назовет позже.

В прошлом году пресс-конференция проходила 23 декабря в Манеже. Владимир Путин общался с журналистами 3 часа 56 минут. Обсуждались вопросы здравоохранения, инфляции, роста цен на недвижимость, развитие инфраструктуры в регионах, пытки в колониях и закон об иноагентах. Больше всего вопросов задали представители региональных изданий.

Всего президент успел ответить на 55 вопросов.