Ходаренок: в ответ на пуски ракет ATACMS вглубь России нужно ударить по офису Зеленского

Вооруженные силы (ВС) России должны разрушить украинские мосты и гидроэлектростанции (ГЭС). Так заявил военный обозреватель Газеты.Ru, полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Он также призывает ударить по зданию офиса Владимира Зеленского.

"Как только ВСУ произведут первые пуски тактических баллистических и крылатых ракет по объектам на территории России, ВС РФ вправе нанести ракетно-авиационные удары по следующим объектам на Украине", — сказал эксперт.

В перечень целей вошли все автомобильные и железнодорожные мосты через Днепр, а также сооружения ГЭС и квартал правительственных зданий в Киеве. Полковник в отставке также предложил удары ВС России по производителям крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG на территории Великобритании и Франции в случае их согласия на использование ракет.

Так Ходаренок сказал после сообщений о том, что президент США Джо Байден разрешил удары Военных сил Украины вглубь территории России.

Ранее мы писали, что в Кремле заявили, что разрешение США наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности.