Зеленский обещал обнародовать "план стойкости" Украины

Украинцам на следующей неделе представят "план стойкости" страны.

Как заявил в Telegram глава государства Владимир Зеленский, он состоит из 10 пунктов. Среди пунктов документа – культурный суверенитет и наследие Украины. По словам президента, для этого необходимо будет производить больше качественного отечественного контента. Зеленский отметил, что там, где в донесении позиции Украины не смогут справиться политики и общественные деятели, на помощь придут культура, искусство и вызываемые ими эмоции.

Также план подразумевает положения о безопасности в стране, энергетике и производстве оружия. Украинский лидер подчеркнул, что итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как стране следует использовать свои внутренние возможности для сохранения "устойчивости".

Ранее стало известно, что в "план победы" президента Украины Владимира Зеленского были заложены два пункта из расчета, что Дональд Трамп победит на выборах в США.