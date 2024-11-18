Депутат Рады: Зеленский получает от военкоматов $4 млрд в год

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук считает, что президенту страны Владимиру Зеленскому "заносят" представители военкоматов. И даже назвал возможную сумму в год.

"ТЦК (так в стране именуют военкоматы) ежегодно привозит в офис президента от двух до четырех миллиардов долларов в год", - приводит РИА Новости слова Дмитрука, сказанные в эфире телеканала "БелТА".

При этом политик считает, что на Украине можно жить, только если ты можешь откупиться от представителей ТЦК. Речь идет о сумме в $5-30 тыс.