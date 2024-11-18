Кремль: Разрешение США бить вглубь РФ означает новый виток напряженности

В Кремле заявили, что разрешение США наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности.

"Это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что позиция России по этому вопросу должна быть понятна для всех, она уже была озвучена президентом.

"Эти сигналы были считаны коллективным Западом", - добавил Песков, которого цитирует РИА Новости.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать поставленные ракеты большой дальности для ударов по территории России. Официально эту информацию США и Украина пока не подтверждали. Решение стало ответом на шаг России якобы использовать в спецоперации войска Северной Кореи. Дальнобойные ракеты ATACMS, скорее всего, прежде всего, будут использованы против российских и северокорейских войск в Курской области.

12 сентября президент России заявил, что если страны Запада разрешат Украине наносить удары по российской территории их ракетами, это будет говорить о том, что они "напрямую участвуют в военном конфликте". По словам российского лидера, в таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз.

Путин указал, что Вооруженные силы Украины не могут наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Киев не располагает. "Полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО", - подчеркнул президент России.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, обеспокоены ли власти США заявлением президента России.

В конце октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Минобороны рассматривает разные возможности ответа в случае, если по России будут наноситься дальнобойные удары.