Сербия: решение США об ударах вглубь России – угроза для мира

Одобрение президента США ударов американским оружием вглубь территории России будет иметь разрушительные последствия для всего мира вплоть до начала третьей мировой войны. Так считает заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин. Как сообщает ТАСС, его заявление распространила пресс-служба правительства.

"Не существует сербского правительства, которое, находясь в техническом мандате и после проигрыша на выборах, приняло бы решение, способное иметь столь далеко идущие последствия для Сербии, как то, которое принял президент Байден", - сказал Вулин.

По его словам, "если целью этого решения является формальное начало Третьей мировой войны, то оно принято в самое подходящее время".

Ранее мы писали, что американский президент Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать поставленные США ракеты большой дальности для ударов по территории России.

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал жесткий ответ на удары ракетами вглубь территории России.

Как сообщил Слуцкий, "Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как "кровавый Джо". По словам парламентария, это будет означать прямое участие США в военном конфликте на Украине.

"Что неминуемо повлечет самый жесткий ответ России, исходя из тех угроз, которые будут созданы нашей стране", – отметил Слуцкий.