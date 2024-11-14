14 Ноября 2024
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Фото: скриншот видео с телеграм-канала &quot;Кремль. Новости&quot; / t.me/news_kremlin

США планируют ввести новые санкции против КНДР до ухода Байдена

США, как ожидается, введут новые санкции против КНДР до окончания срока полномочий действующего президента Джо Байдена. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации источников, западные страны беспокоятся, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей якобы может повлиять на баланс безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, Вашингтон утверждает, что КНДР направила в Россию тысячи военнослужащих для участия в СВО. Северокорейские солдаты уже участвуют в боевых операциях против ВСУ на территории Курской области, заявлял ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель. По его словам, большая часть из 10 тысяч военных Северной Кореи, которые находятся в России, переброшены в Курскую область.

Теги: сша, кндр, санкции


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