Леонтьев поднял цену на новогодние корпоративы в России

Валерий Леонтьев в полтора раза повысил цены на новогодние корпоративы в России: со 100 тысяч долларов до 150. Это примерно 15 миллионов рублей.

По данным Mash, саму новогоднюю ночь певец проведёт в Дубае — проведет праздник за 150–200 тысяч долларов.

В Россию он готов приехать на предновогодние корпоративы. Кроме оплаты праздника, Леонтьев требует 300 тысяч рублей за аппаратуру.

Условия те же, что и раньше: оплата перелёта, самый топовый номер в отеле (окна должны быть заклеены чёрными пакетами), его охраны и команды. Mercedes-Benz с водителем, виски, мясная нарезка и 300 долларов наличными на карманные расходы.

Ранее сообщалось, что Валерия Леонтьева 8 ноября увидели на юбилее Игоря Крутого. На концерте он исполнил несколько песен. Артист давно не был в России, т.к. живет в Майами.