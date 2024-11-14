Закон о рублевых спецсчетах для иноагентов рассмотрит Госдума

Законопроект о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов внесут в Госдуму сегодня. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он добавил, что если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то "это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары".

Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены данного статуса. По решению суда возможно зачисление средств в бюджет, пояснил Володин.

Депутаты могут начать рассмотрение проекта в первом чтении на следующей неделе. Ко второму чтению будут подготовлены дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов.

Как отмечал депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя данную инициативу, "жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично". Также он заявлял, что этот закон решит проблему, которая не раз поднималась: отключение монетизации иноагентам-музыкантам на российских стриминговых сервисах.

В число брендов интеллектуальной деятельности входят произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки. В октябре российские музыкальные сервисы начали маркировать музыку артистов, объявленных "иноагентами". Речь идет о "Яндекс Музыке", "VK Музыке", "Звуке" и "МТС Музыке".