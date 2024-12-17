17 Декабря 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Иноагентов лишили права получать доход от продажи недвижимости в России

Депутаты Госдумы 17 декабря единогласно приняли в третьем чтении законопроект о спецсчетах для иноагентов.

В документе к финальному рассмотрению появились 10 поправок. В частности, требование о зачислении средств на специальные рублевые счета распространилось на доходы от продажи недвижимости и транспортных средств и сдачи их в аренду. Речь также идет о доходах иноагентов в виде процентов по вкладам и от долевого участия в организациях, в том числе дивидендов.

В первом чтении законопроект был принят 20 ноября. Изначально он распространялся на творческую деятельность иноагентов. Деньги с такой деятельности предполагается зачислять на специальный рублевый счет, открыть который надо будет либо самому иноагенту, либо тому, кто захочет заплатить ему гонорар. Пользоваться деньгами будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства по решению суда могут быть зачислены в бюджет.

Если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.

"Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счет ее граждан и использовать заработанные в России средства против нее", — написал ранее Володин.

Депутат от "ЕР" Василий Пискарев заявил, что поправки направлены на укрепление безопасности и суверенитета страны. По его словам, автором законопроекта о спецсчетах стали 429 депутатов, а соавторами принятых сегодня поправок — 398 парламентариев.

"Фронт сегодня проходит не только по линии боевого соприкосновения", — добавил он и заявил, что иностранные агенты, получающие деньги в России, тратят их на поддержку "киевского режима".

Председатель ГД Вячеслав Володин напомнил, что впервые законопроект об иноагентах был принят в России еще в 2012 году, а текущие ужесточающие меры надо было принимать годы назад.

Он обратился к опыту США, где закон об иноагентах был принят в 1937 году, а также к опыту Франции, где, по его словам, подобный закон еще жестче и включает наказание вплоть до пожизненного. Он рекомендовал подробнее изучить закон о иноагентах во Франции на предмет возможного применения в России более жестких мер.

Володин тоже рассказал, что средства от сдачи недвижимости в России многие иногаенты якобы перечисляют Вооруженным силам Украины.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев предложил направлять замороженные в России средства иноагентов на нужды российской армии. Это, по его мнению, будет "зеркальной мерой" в ответ на заморозку российских активов на Западе.

"Я думаю, мы услышим вой собак Баскервилей со всех болот, которые их приютили", — спрогнозировал депутат от ЛДПР Андрей Луговой общественную реакцию на законопроект.

Он добавил, что среди музыкальных исполнителей-иноагентов, находящихся в топе прослушиваний на музыкальных платформах, есть те, которые открыто заявляют о поддержке ВСУ.

Теги: доход, недвижимость, иноагенты, спецсчета


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Ранее 14.11.2024 10:30 Мск Закон о рублевых спецсчетах для иноагентов рассмотрит Госдума
Ранее 07.11.2024 08:28 Мск Иноагенты в России, возможно, будут получать выплаты через специальный рублевый счет

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