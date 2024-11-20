Госдума утвердила закон о спецсчете для иноагентов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об утверждении депутатами в первом чтении законопроекта о зачислении доходов иноагентов от творческой деятельности на спецсчет. Документ, авторами которого стали 429 депутатов, поддержан единогласно.

В России вводится особый порядок выплат, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Сумма таких единоразовых выплат, по оценкам экспертов, может достигать десятков миллионов рублей.

Деньги будут зачислять на специальный рублевый счет. Открыть его надо будет обязательно либо самому иноагенту, либо тому, кто захочет заплатить ему гонорар. Пользоваться деньгами будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства по решению суда могут быть зачислены в бюджет.

Иноагентами в России признаны 493 человека, сообщает Володин в своем telegram-канале.