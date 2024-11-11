Релокантам будет проблематично получать деньги от сдачи квартиры в России, - Хинштейн

Релокантам станет проблематично получать средства от сдачи недвижимости в РФ, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он напомнил, что сейчас в отношении тех, кто уехал из России и высказывается негативно в адрес своей Родины, прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также от продажи его.

"Иными словами — жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично", — написал депутат в своем Telegram-канале.

Кроме того, в России разрабатывают законопроект о порядке получения авторских выплат иноагентами разрабатывают в России. Как сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, все выплаты от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов будут перечисляться на специальные рублевые счета. Их открытие станет обязательным для иноагентов. Другие способы выплаты будут запрещены.

Хинштейн отметил, что этот закон решит проблему, которая не раз поднималась: отключение монетизации иноагентам-музыкантам на российских стриминговых сервисах.